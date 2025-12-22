الإثنين 2025-12-22 07:18 م

"أشغال مأدبا": خطة لمعالجة البؤر الساخنة في الشوارع

ب
أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير أشغال محافظة مأدبا المهندس عبدالناصر الكلباني، أهمية وضع خطة لفصل الشتاء من خلال معالجة البؤر الساخنة في الطرق التابعة للمحافظة.

وأشار الكلباني إلى وجود طرق حيوية في المحافظة تعد بؤرا ساخنة، منها طريق مأدبا – بانوراما البحر الميت، صياغة البحر الميت، مكاور – حمامات ماعين، وطريق ذيبان – الموجب، إضافة إلى عبارة مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، والتي شهدت في سنوات سابقة عدة حوادث تم تلفيها في هذا الموسم رغم غزارة الأمطار نتيجة الإجراءات الاستباقية.


وأضاف، إن كوادر المديرية قامت بتنظيف 297 عبارة، إضافة إلى 97 عبارة على طريق البحر الميت ضمن اختصاص المحافظة، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار وعبارات الصرف على طريقي مأدبا الغربي والشرقي، من الجامعة الألمانية حتى الجامعة الأميركية، والطريق الملوكي باتجاه "ذيبان – الموجب".


وأشار إلى أنه تم تشكيل 8 فرق طوارئ ميدانية مجهزة بالآليات والفنيين، تتواجد بشكل دائم في مواقع الاختصاص عند إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن هذه الفرق ساهمت في انسيابية حركة الطرق، خاصة خلال التساقط الغزير للأمطار الأخيرة على المحافظة.


وقال، إن أي تجمع للمياه خلال الأمطار الغزيرة يحدث نتيجة تصريف مياه الشوارع الداخلية التابعة إلى الشوارع الرئيسة، مشيرا إلى أن هذه الشوارع لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية لاستيعاب مياه الأمطار، وهو ما يخرج عن اختصاص وزارة الأشغال.


وبين أن الوزارة أنهت توسعة 4 كيلومترات من الطريق الملوكي، وصولا إلى مثلث الجامعة الأميركية بعرض 15.5 متر، بعد إزالة جميع العوائق من خطوط مياه وكهرباء وأعمدة إنارة، وتخطيط الطريق بدهان عاكس ساخن بواقع مسربين لكل اتجاه، مشيرا الى استمرار العمل بهذا الطريق بطول 21 كيلومترا وصولا إلى ذيبان، حيث سيتم التنفيذ على مراحل، بمعدل 4 كيلومترات لكل مرحلة، على أن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء الموسم المطري الحالي.

 
 


