"أشغال معان" تتعامل مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري-تعاملت كوادر مديرية أشغال محافظة معان، اليوم الأحد، مع عدد من الملاحظات الميدانية التي وردت خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، ومعالجتها بشكل فوري من خلال تحرك الفرق المختصة إلى عدد من مناطق المحافظة.

اضافة اعلان



وأوضح مدير المديرية المهندس عمران البدور، أن الملاحظات تمثلت بارتفاع منسوب المياه وتراكم طمي الأتربة، حيث جرى التعامل معها مباشرة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.