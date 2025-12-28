"أشغال معان" تتعامل مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي

وأوضح مدير المديرية المهندس عمران البدور، أن الملاحظات تمثلت بارتفاع منسوب المياه وتراكم طمي الأتربة، حيث جرى التعامل معها مباشرة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.
وأضاف إن كوادر مديرية الأشغال على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ خلال الحالة الجوية الحالية، مشيرا إلى جاهزية الآليات والمعدات اللازمة، واستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
