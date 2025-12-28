الأحد 2025-12-28 03:33 م

أشغال معان تتعامل مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي

"أشغال معان" تتعامل مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي
مديرية أشغال محافظة معان
الأحد، 28-12-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-تعاملت كوادر مديرية أشغال محافظة معان، اليوم الأحد، مع عدد من الملاحظات الميدانية التي وردت خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، ومعالجتها بشكل فوري من خلال تحرك الفرق المختصة إلى عدد من مناطق المحافظة.

اضافة اعلان


وأوضح مدير المديرية المهندس عمران البدور، أن الملاحظات تمثلت بارتفاع منسوب المياه وتراكم طمي الأتربة، حيث جرى التعامل معها مباشرة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.


وأضاف إن كوادر مديرية الأشغال على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ خلال الحالة الجوية الحالية، مشيرا إلى جاهزية الآليات والمعدات اللازمة، واستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف

فيديو منوع الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء

فل

فيديو منوع مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️

لا

طب وصحة هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

خلال لقائه لناشطات مجتمعيات

أخبار محلية العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

14

طب وصحة ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟

ا

طب وصحة علاجات جديدة قد تنهي معاناة مرضى التهاب الجيوب المزمن



 






الأكثر مشاهدة