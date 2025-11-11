الثلاثاء 2025-11-11 11:58 ص
 

أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

الثلاثاء، 11-11-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   أنهت مديرية أشغال محافظة معان أخيراً، تنفيذ أعمال مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي بنسبة إنجاز 100 بالمئة، وبكلفة إجمالية قدرها 369 ألف دينار، ضمن مخصصات مركزية من وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتحسين شبكة الطرق.

وأوضح مدير أشغال معان عمران البدور، أن المديرية أنجزت تنفيذ أعمال الصيانة في طريق الرصيف الملوكي خلال 90 يوماً، ضمن المدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، والتي تمت بإشراف كوادر المديرية.

 
 
