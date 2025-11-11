أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية أشغال محافظة معان أخيراً، تنفيذ أعمال مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي بنسبة إنجاز 100 بالمئة، وبكلفة إجمالية قدرها 369 ألف دينار، ضمن مخصصات مركزية من وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتحسين شبكة الطرق.

