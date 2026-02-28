السبت 2026-02-28 09:41 م

أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

السبت، 28-02-2026 08:55 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر في إربد أن الأجهزة الأمنية أغلقت شارع الهاشمي بالاتجاهين بعد سقوط شظايا صاروخية في منتصف الشارع، تزامناً مع ساعات الإفطار.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن سقوط الشظايا لم يخلف سوى أضرار مادية في بعض المحال التجارية القريبة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما نقل عن مصدر أمني.

وأشارت إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت إلى موقع سقوط الشظايا لمعاينة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة تحذير الأجهزة الأمنية للمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع لما قد يشكله من خطورة على حياتهم.
 
 


