أطباء وممرضون .. فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك نظرًا لتغيبهم عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة.

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وقررت الوزارة اعتبار كل منهم فاقدًا لوظيفته اعتبارًا من التاريخ المرفق بجانب كل اسم أدناه :



