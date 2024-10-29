 
الثلاثاء 2024-10-29 07:13 ص
 

أطباء وممرضون .. فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة (أسماء)

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الثلاثاء، 29-10-2024 07:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك نظرًا لتغيبهم عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة.

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وقررت الوزارة اعتبار كل منهم فاقدًا لوظيفته اعتبارًا من التاريخ المرفق بجانب كل اسم أدناه :

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