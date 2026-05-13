أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

الوكيل الإخباري- في مشهد تربوي مميز يعكس دور المعلم في غرس القيم وبناء الشخصية، قدّمت المعلمة ابتسام الدهشان من مدرسة آمنة بنت وهب الأساسية للبنات التابعة للواء سحاب، مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الطالبات والمعلمات.





وخلال يوم مناوبتها صباح الأربعاء، جمعت الدهشان طالبات المدرسة قبل بدء الطابور الصباحي، وقدّمت لهن قصة سيدنا يوسف عليه السلام بأسلوب مؤثر وجاذب، ركزت فيه على القيم الدينية والإنسانية المستفادة من القصة، بما يسهم في تعزيز الوعي الأخلاقي والديني لدى الطالبات.



وشهدت الفعالية حالة من التفاعل الإيجابي، حيث استمعت الطالبات والمعلمات باهتمام كبير وفي أجواء من الهدوء والانتباه، في مشهد يعكس أهمية الكلمة الهادفة وأثر القدوة الحسنة داخل البيئة المدرسية.



وتأتي هذه المبادرة ضمن النماذج التربوية الإيجابية التي تؤكد الدور المحوري للمعلم في تنمية القيم وغرس المبادئ في نفوس الطلبة، إلى جانب دوره الأكاديمي والتعليمي.





