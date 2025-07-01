أعضاء مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

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ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.



وأدى القسم كل من: نائب رئيس مجلس المفوضين كريمة عبد مصطفى الضابط، والأعضاء الدكتور المعتصم عبدالله عبد العزيز الهندواي والدكتور نضال موسى حسن العوران والدكتور ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي والدكتور محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر.