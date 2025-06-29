أعمال صيانة على الطريق الصحراوي وتحويل حركة السير إلى طريق النقب القديم

10:17 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية صباح اليوم، عن بدء أعمال صيانة وإعادة تأهيل للطريق الصحراوي في المسرب المتجه إلى العاصمة عمّان، وذلك ضمن المقطع الممتد من منطقة دبة حانوت (بداية طلوع النقب) وحتى محطة رأس النقب الأمنية. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة في بيانها أن نقطة البداية لأعمال الصيانة هي من الطريق الصحراوي في منطقة دبة حانوت / العقبة، بينما تمتد نقطة النهاية حتى رأس النقب، على نفس المسرب المتجه إلى عمّان.



وأوضحت أنه تم تحويل حركة السير صعودًا باتجاه العاصمة عمان إلى طريق النقب القديم كطريق بديل خلال فترة تنفيذ الأعمال.



وأكدت الدوريات الخارجية أن كوادرها الميدانية متواجدة في الموقع لتقديم الإرشاد والدلالة للسائقين، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات رجال الأمن في الموقع لضمان السلامة العامة وتسهيل حركة المرور.