الخميس 2026-06-11 02:43 م

أكاديمية الملكة رانيا تعرض مخرجات برنامجي الابتكار والريادة في التعليم والوعي البيئي في العقبة

اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين 2025 تحت عنوان: "التعليم من أجل الغد: تعزيز المواطنة والقيم في عالم متغيّر"
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
 
الخميس، 11-06-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-   عرضت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين اليوم الخميس، مخرجات برنامجي "الابتكار والريادة في التعليم" و"رحلة الوعي البيئي" المنفذين ضمن مشروع "نموذج التميز المدرسي في العقبة"، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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وجاءت الفعالية تتويجا لثلاث سنوات من العمل المشترك على تنفيذ البرنامجين، اللذين استفاد منهما نحو 300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات في مدارس العقبة، بهدف تطوير ممارساتهم التعليمية وتعزيز مهارات الابتكار والريادة والوعي البيئي داخل الغرف الصفية والمدارس.


وحضر الفعالية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبد المجيد شملاوي، ونائبة الرئيس التنفيذي للأكاديمية ومديرة التعليم رولا سعيد ونائبة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط، ومفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي ومدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج.

 
 


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