أكاديمية الملكة رانيا تعرض مخرجات برنامجي الابتكار والريادة في التعليم والوعي البيئي في العقبة

الوكيل الإخباري- عرضت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين اليوم الخميس، مخرجات برنامجي "الابتكار والريادة في التعليم" و"رحلة الوعي البيئي" المنفذين ضمن مشروع "نموذج التميز المدرسي في العقبة"، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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وجاءت الفعالية تتويجا لثلاث سنوات من العمل المشترك على تنفيذ البرنامجين، اللذين استفاد منهما نحو 300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات في مدارس العقبة، بهدف تطوير ممارساتهم التعليمية وتعزيز مهارات الابتكار والريادة والوعي البيئي داخل الغرف الصفية والمدارس.