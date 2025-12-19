الجمعة 2025-12-19 10:37 ص

أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

الجمعة، 19-12-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أكاديميون ومثقفون وتربويون في محافظة عجلون، أن اللغة العربية تتجاوز كونها وسيلة للتواصل لتغدو قضية ثقافية وأمنا استراتيجيا لما تمثله من حاضنة للهوية ووعاء للمعرفة ورافعة للإبداع عبر الأجيال.

وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى أن العربية لغة حضارة حية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للبقاء والتجدد ومواكبة متطلبات العصر الحديث.


وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده، إن اللغة العربية تمثل أحد مرتكزات الأمن الثقافي لكونها الحاضنة للهوية والمعرفة، مؤكدا أهمية التدرج في تعريب التدريس الجامعي مع الحرص في الوقت ذاته على إتقان اللغات الأخرى بما يحقق الانفتاح العلمي ويحافظ على الأصالة.

 
 


عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

