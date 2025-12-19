أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

الوكيل الإخباري- أكد أكاديميون ومثقفون وتربويون في محافظة عجلون، أن اللغة العربية تتجاوز كونها وسيلة للتواصل لتغدو قضية ثقافية وأمنا استراتيجيا لما تمثله من حاضنة للهوية ووعاء للمعرفة ورافعة للإبداع عبر الأجيال.

وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى أن العربية لغة حضارة حية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للبقاء والتجدد ومواكبة متطلبات العصر الحديث.