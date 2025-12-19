أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى أن العربية لغة حضارة حية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للبقاء والتجدد ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده، إن اللغة العربية تمثل أحد مرتكزات الأمن الثقافي لكونها الحاضنة للهوية والمعرفة، مؤكدا أهمية التدرج في تعريب التدريس الجامعي مع الحرص في الوقت ذاته على إتقان اللغات الأخرى بما يحقق الانفتاح العلمي ويحافظ على الأصالة.
