أكاديمي أردني السادس عالميا بتخصص المحاسبة

جانب من التكريم
الوكيل الإخباري- صُنف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة بجامعة جدارا الدكتور مناف العقيلي ضمن أعلى 0.05 % من علماء العالم، وحصوله على المرتبة السادسة عالميًا في تخصص المحاسبة، وفق تصنيف (ScholarGPS) لعام 2025
وبحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين أكد رئيس هيئة المديرين والمدير العام لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة،

أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد نجاح رؤية جامعة جدارا في الاستثمار بالكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم البحث العلمي النوعي ذي الأثر العالمي، مشيرًا إلى أن ما حققه الدكتور العقيلي يُعد إنجازًا مؤسسيًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والإنجازات.


من جهته، عبّر رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون عن واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن وصول أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى هذا المستوى العالمي المتقدم يعكس البيئة الأكاديمية المحفزة التي وفّرتها جامعة جدارا، ونهجها القائم على تشجيع الإبداع والبحث العلمي الرصين.

 
 


