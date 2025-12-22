أكاديمي أردني السادس عالميا بتخصص المحاسبة

وبحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين أكد رئيس هيئة المديرين والمدير العام لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة،
أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد نجاح رؤية جامعة جدارا في الاستثمار بالكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم البحث العلمي النوعي ذي الأثر العالمي، مشيرًا إلى أن ما حققه الدكتور العقيلي يُعد إنجازًا مؤسسيًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والإنجازات.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء أكد رئيس هيئة المديرين والمدير العام لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة، أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد نجاح رؤية جامعة جدارا في الاستثمار بالكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم البحث العلمي النوعي ذي الأثر العالمي، مشيرًا إلى أن ما حققه الدكتور العقيلي يُعد إنجازًا مؤسسيًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والإنجازات.
من جهته، عبّر رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون عن واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن وصول أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى هذا المستوى العالمي المتقدم يعكس البيئة الأكاديمية المحفزة التي وفّرتها جامعة جدارا، ونهجها القائم على تشجيع الإبداع والبحث العلمي الرصين.
