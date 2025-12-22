أكاديمي أردني السادس عالميا بتخصص المحاسبة

الوكيل الإخباري- صُنف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة بجامعة جدارا الدكتور مناف العقيلي ضمن أعلى 0.05 % من علماء العالم، وحصوله على المرتبة السادسة عالميًا في تخصص المحاسبة، وفق تصنيف (ScholarGPS) لعام 2025

وبحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين أكد رئيس هيئة المديرين والمدير العام لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة،

اضافة اعلان



أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد نجاح رؤية جامعة جدارا في الاستثمار بالكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم البحث العلمي النوعي ذي الأثر العالمي، مشيرًا إلى أن ما حققه الدكتور العقيلي يُعد إنجازًا مؤسسيًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والإنجازات.



وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء أكد رئيس هيئة المديرين والمدير العام لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة، أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد نجاح رؤية جامعة جدارا في الاستثمار بالكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم البحث العلمي النوعي ذي الأثر العالمي، مشيرًا إلى أن ما حققه الدكتور العقيلي يُعد إنجازًا مؤسسيًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والإنجازات.