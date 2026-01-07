الخميس 2026-01-08 12:02 ص

أكاديمي أردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية

ب
أكاديمي أردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية
 
الأربعاء، 07-01-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري- حصل الدكتور محمد وهيب حسين من الجامعة الهاشمية على جائزة الملك فيصل للعام الحالي 2026 في فرع الدراسات الإسلامية، خلال حفل إعلان الفائزين اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض.

اضافة اعلان


وتمنح جائزة الملك فيصل منذ عام 1977من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيريّة، تقديرًا للأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم المتميّزة في 5 أفرع هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.


ومنح الدكتور وهيب الجائزة حول "طرق التجارة في العالم الإسلامي"؛ لمبررات منها: اتسام أعماله بقيمة علمية عالية، وأصالة ميدانية واضحة، إذ استندت إلى مسوحات أثرية مباشرة، مدعومة بتوثيق إحداثي دقيق باستخدام نظم تحديد المواقع (جي بي اس) مع خرائط تحليلية تفصيلية، تعزز من موثوقية النتائج، كما تميزت منهجيته برصانة علمية، من خلال الربط بين النص القرآني والمعطيات الجغرافية والميدانية، مما جعلها تقدم قراءة علمية متوازنة لطريق الإيلاف المكي في سياقه الجغرافي والتاريخي. ويُعد عمله إضافة نوعية في توثيق طرق التجارة المبكرة في شبه الجزيرة العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة أدوية كوليسترول ضد السرطان

منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

الطقس منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

ل

طب وصحة ما أسباب النزيف الأنفي المتكرر.. وهل هو أمر طبيعي؟

ب

أسواق ومال البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟

ب

عربي ودولي فون دير لاين تعترف بأن الاتحاد الأوروبي ليس مثاليا ونشأ من رحم الصراعات

مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

منوعات مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

عربي ودولي روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

ل

أخبار محلية أردني رئيسا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي



 






الأكثر مشاهدة