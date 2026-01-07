أكاديمي أردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية

الوكيل الإخباري- حصل الدكتور محمد وهيب حسين من الجامعة الهاشمية على جائزة الملك فيصل للعام الحالي 2026 في فرع الدراسات الإسلامية، خلال حفل إعلان الفائزين اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض.

وتمنح جائزة الملك فيصل منذ عام 1977من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيريّة، تقديرًا للأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم المتميّزة في 5 أفرع هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.