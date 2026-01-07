أكاديمي أردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية

وتمنح جائزة الملك فيصل منذ عام 1977من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيريّة، تقديرًا للأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم المتميّزة في 5 أفرع هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.
ومنح الدكتور وهيب الجائزة حول "طرق التجارة في العالم الإسلامي"؛ لمبررات منها: اتسام أعماله بقيمة علمية عالية، وأصالة ميدانية واضحة، إذ استندت إلى مسوحات أثرية مباشرة، مدعومة بتوثيق إحداثي دقيق باستخدام نظم تحديد المواقع (جي بي اس) مع خرائط تحليلية تفصيلية، تعزز من موثوقية النتائج، كما تميزت منهجيته برصانة علمية، من خلال الربط بين النص القرآني والمعطيات الجغرافية والميدانية، مما جعلها تقدم قراءة علمية متوازنة لطريق الإيلاف المكي في سياقه الجغرافي والتاريخي. ويُعد عمله إضافة نوعية في توثيق طرق التجارة المبكرة في شبه الجزيرة العربية.
