أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة

الوكيل الإخباري-   تباشر إدارة السير  تنفيذ خطتها المرورية الخاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، اعتبارًا من الأربعاء، وتستمر حتى انتهاء جميع الفعاليات المرتبطة بهذه المناسبات.

وقال مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، الثلاثاء، إن أكثر من 2000 فرد وضابط من مرتبات إدارة السير، إضافة إلى 558 آلية، سيشاركون في تنفيذ الخطة المرورية.


وأوضح العساف أن كوادر إدارة السير، بمختلف تشكيلاتها، ستنتشر في مختلف المناطق، لا سيما في الأماكن العامة، وأمام الكنائس، والفنادق، والمواقع السياحية، والمجمعات التجارية والأسواق، بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز النظام العام، ومنع وقوع أي مخالفات قانونية قد تعكر صفو الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

 
 


إدارة السير

