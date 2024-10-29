 
الثلاثاء 2024-10-29 03:04 م
 

أكثر من 1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر "سند" الحكومي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر  تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

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وقالت الوزارة  إن تحميل تطبيق سند بلغ 4,670,503 من متاجر التطبيقات الإلكترونية.


وبخصوص الخدمات الأكثر إقبالاً بينت الوزارة أن خدمة استصدار عدم المحكومية وتجديد جواز السفر من أكثر الخدمات إقبالا.

 

يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

 

 

 

 
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