أكثر من 1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر "سند" الحكومي

وقالت الوزارة إن تحميل تطبيق سند بلغ 4,670,503 من متاجر التطبيقات الإلكترونية.
وبخصوص الخدمات الأكثر إقبالاً بينت الوزارة أن خدمة استصدار عدم المحكومية وتجديد جواز السفر من أكثر الخدمات إقبالا.
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