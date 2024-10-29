أكثر من 1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر "سند" الحكومي

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

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وقالت الوزارة إن تحميل تطبيق سند بلغ 4,670,503 من متاجر التطبيقات الإلكترونية.



وبخصوص الخدمات الأكثر إقبالاً بينت الوزارة أن خدمة استصدار عدم المحكومية وتجديد جواز السفر من أكثر الخدمات إقبالا.