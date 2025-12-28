أكثر من 1.5 مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير أن أكثر من 1.5 مليون مركبة خضعت للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية، مشيرة إلى أن 90% من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.

