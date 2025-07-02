الأربعاء 2025-07-02 07:27 م
 

أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 02-07-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، "إنفوجرافيكا" جديدا يوثق بيانات ومعلومات عن الطلبة الوافدين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

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وأظهرت بيانات الإنفوجرافيك أن عدد هؤلاء الخريجين بلغ 115 ألفا و913 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات؛ ما يعكس الثقة الإقليمية والدولية المتنامية بجودة منظومة التعليم العالي في المملكة، والدور المحوري لمؤسساتها الأكاديمية في تعزيز أواصر التعاون الثقافي والمعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

 
 
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