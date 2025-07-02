أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، "إنفوجرافيكا" جديدا يوثق بيانات ومعلومات عن الطلبة الوافدين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

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