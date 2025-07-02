أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا

وأظهرت بيانات الإنفوجرافيك أن عدد هؤلاء الخريجين بلغ 115 ألفا و913 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات؛ ما يعكس الثقة الإقليمية والدولية المتنامية بجودة منظومة التعليم العالي في المملكة، والدور المحوري لمؤسساتها الأكاديمية في تعزيز أواصر التعاون الثقافي والمعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
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