أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة في بيان صحفي، إن كوادر التلفريك أشرفت بمهنية عالية على استقبال الزوار وتنظيم حركة الدخول والصعود، بما يضمن تقديم تجربة سياحية آمنة ومريحة لجميع الزوار، رغم الأعداد الكبيرة التي شهدها الموقع خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأضاف المعايطة أن إدارة التلفريك تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للزوار وتحسين تجربة الرحلة، من خلال تعزيز الجوانب التنظيمية والخدمية والترفيهية، بما ينسجم مع مكانة عجلون كوجهة سياحية وطبيعية مميزة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الفعاليات والأنشطة المرافقة لتجربة التلفريك، إلى جانب الأجواء التي تتميز بها محافظة عجلون، ساهمت بشكل كبير في استقطاب العائلات والزوار من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى السياح العرب والأجانب.
وأكّدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية استمرارها في دعم المشاريع السياحية النوعية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة والترفيه والاستثمار.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: إطلاق مشروع (نماء) لتعزيز استدامة المياه في شمال وادي الأردن
-
وزير الطاقة: شركة الأمونيا الخضراء أنفقت 10 ملايين دولار على المشروع قبل توقيع الاتفاقية
-
بطريقة لا تخطر على البال.. حجاب في فم متوفى يهزّ مقبرة في عمّان
-
البلديات والتنمية: نهاية الدور التقليدي وبداية صناعة الفرص
-
ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق
-
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"
-
الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار
-
الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام