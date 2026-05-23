السبت 2026-05-23 10:25 ص

أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور

السبت، 23-05-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد زوار مدينة البترا منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان الماضي قرابة 155,855 زائرا غالبيتهم من الأجانب.

وتُظهر البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 119,043 زائرا، بينما بلغ عدد الأردنيين 29,218 زائرا، والعرب 7,594 زائرا.

وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الزوار 161,006 زوار، منهم 122,821 أجنبيا، و27,480 أردنيا، و10,705 عرب. وتشير البيانات، عند تحليلها، إلى وجود تراجع في عدد الزوار بنسبة 3.2%، وبما مجموعه 5,151 زائراً.

وبحسب احصائيات سابقة أعلنتها سلطة البترا فقد بلغ إجمالي عدد زوار البترا خلال العام الماضي 582,550 زائرا، محققاً ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بعام 2024 الذي سجّل 457,215 زائرا.

بحسب الموقع الإلكتروني لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تُعد البترا واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم، وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وتقع البترا في جنوب الأردن، وتتميّز بعمارتها الفريدة التي نُحتت بالكامل داخل الصخور الوردية، مما منحها لقب "المدينة الوردية".

وأسّس هذه المدينة المزدهرة الأنباط، وهم شعب عربي قوي وذو تأثير واسع في المنطقة خلال الفترة الممتدة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي.

 
 


