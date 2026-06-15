الإثنين 2026-06-15 10:37 ص

أكثر من 16 مليون عملية دخول إلى منصة أجيال التعليمية

أكثر من 16 مليون عملية دخول إلى منصة أجيال التعليمية
أكثر من 16 مليون عملية دخول إلى منصة أجيال التعليمية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أوضحت أرقام ومؤشرات استخدام منصة أجيال الإقبال المتزايد على الخدمات التعليمية الرقمية، حيث بلغ عدد المعلمين المستخدمين للمنصة 137,339 معلماً نفّذوا أكثر من 11 مليون عملية دخول، فيما بلغ عدد الطلبة المستخدمين 212,150 طالباً وطالبة بعدد حركات دخول تجاوز 826 ألف عملية.اضافة اعلان


كما بلغ عدد أولياء الأمور المستخدمين للمنصة 139,500 ولي أمر، سجلوا أكثر من 4.4 مليون عملية دخول، ليتجاوز إجمالي حركات الدخول على المنصة 16.3 مليون عملية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية منصة أجيال التعليمية التي طورتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لصالح وزارة التربية والتعليم، ودورها في دعم التحول الرقمي في القطاع التعليمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات التعليمية لمختلف أطراف العملية التعليمية.

يُذكر أن خدمات منصة أجيال التعليمية التابعة أصبحت متاحة عبر تطبيق سند، بما يتيح لأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات الدراسية لأبنائهم بسهولة ومن خلال قناة رقمية موحدة.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر التطبيق: علامات الفصل الدراسي، والشهادات المدرسية، وكشف الغياب، والاستعلام عن معلومات الأبناء.

ويُشار إلى أن منصة أجيال، التي أُطلقت في تشرين الثاني 2025، تُعد إحدى أبرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع التعليم، حيث توفر منصة وطنية موحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني، وتخدم الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين عبر مجموعة من الخدمات التعليمية الرقمية.
 
 


gnews

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