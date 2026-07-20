أكثر من 2.88 مليون هوية رقمية مفعَّلة عبر تطبيق "سند"

12:35 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين إن عدد الهويات الرقمية المفعَّلة عبر تطبيق "سند" الحكومي تجاوز 2.88 مليون وفقا لآخر الأرقام الرسمية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أن تطبيق "سند" يواصل تسجيل نمو متسارع في عدد مستخدميه.



وحول أرقام المفعلين للهوية الرقمية ترى الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حضور التطبيق في الحياة اليومية للمستخدمين، واعتمادهم المتزايد عليه للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن تطبيق "سند" شهد خلال الفترة الماضية سلسلة تحديثات وتحسينات ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم.



وبيّنت أن من أبرز التحديثات إتاحة تفعيل الهوية الرقمية ذاتياً عبر التطبيق دون الحاجة إلى زيارة محطات "سند"، إلى جانب خدمات تغيير رقم الهاتف، وإعادة ضبط كلمة المرور إلكترونياً، وتحسين عرض الوثائق الرقمية، مع إمكانية الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت باستخدام البصمة.



كما شملت التحسينات تطوير خدمات جواز السفر الإلكتروني، وتجديد المركبات، والدفع الرقمي، وخدمات التوقيع الرقمي، بما يعزز الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية.



وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.





