أكثر من 32 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025

الوكيل الإخباري- بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025 وحتى نهاية أيار، 32,160 تصريحًا، منها 5,818 تصريحًا خلال شهر أيار، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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وتشير البيانات إلى أن كانون الثاني 2025 سجل أعلى عدد من التصاريح الممنوحة بواقع 12,112 تصريحًا، فيما انخفض العدد في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 تصريحًا في آذار، وارتفع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، ليصل إلى 5,818 تصريحًا في أيار.



ووفقًا لبيانات المفوضية، فإن 534,694 لاجئًا سوريًا مسجلون في الأردن، بينهم 249,532 في سن العمل (18–59 عامًا)، أي ما يشكل نحو 47% من إجمالي عدد اللاجئين.



وتُظهر الأرقام أن 90% من التصاريح الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث.