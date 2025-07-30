أكثر من 32 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025

وتشير البيانات إلى أن كانون الثاني 2025 سجل أعلى عدد من التصاريح الممنوحة بواقع 12,112 تصريحًا، فيما انخفض العدد في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 تصريحًا في آذار، وارتفع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، ليصل إلى 5,818 تصريحًا في أيار.
ووفقًا لبيانات المفوضية، فإن 534,694 لاجئًا سوريًا مسجلون في الأردن، بينهم 249,532 في سن العمل (18–59 عامًا)، أي ما يشكل نحو 47% من إجمالي عدد اللاجئين.
وتُظهر الأرقام أن 90% من التصاريح الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف : تنفيذ 690 عقوبة بديلة في 2024 عبر خدمات مجتمعية
-
التربية توضح بشأن أسئلة امتحان التوجيهي غدا
-
احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية - اسماء
-
الأردن ينفذ اليوم إجلاء بريا لـ34 مريضا من غزة برفقة 97 مرافقا
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
الرقاد يلتقي المتقاعدين العسكريين بجرش
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية