أكثر من 336 ألف زائر لقلعة عجلون العام الماضي غالبيتهم أردنيون

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار قلعة عجلون العام الماضي 336,559 زائرا، وفقا لبيانات رسمية.





وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار أن غالبية الزوار كانوا من الأردنيين، إذ شكّلوا 72.6% من إجمالي الزوار بعدد 244,193 زائرا، يليهم الأجانب بنسبة 19% وبعدد 63,484 زائرا، فيما حلّ الزوار العرب في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4% وبعدد 28,882 زائرا.



وبلغ عدد زوار القلعة في عام 2024 قرابة 351 ألف زائر، بينما بلغ عددهم في عام 2023 قرابة 468,402 زائر.



وبالمقارنة بين عامي 2025 و2024، يتبيّن أن عدد زوار القلعة تراجع بنسبة تقارب 4.3%.



ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.



وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية تتمتع عجلون بمواقع أثرية عدة منها قلعة الربض/قلعة عجلون التي شيدت عام 1184 ميلادي.



كما يوجد في عجلون مواقع سياحية عدة مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة (وادي الطواحين) وغيرها من الأماكن.



وتحتضن عجلون مواقع دينية مثل كنيسة مار إلياس وكنيسة سيدة الجبل والتي يعود تاريخها إلى قرابة القرن الرابع الميلادي، إضافة لعدد من المقامات الدينية.

