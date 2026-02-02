أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

ويحتسب صافي عدد الوظائف المستحدثة من خلال طرح مجموع عدد الوظائف التي تركها الأفراد من مجموع عدد الوظائف التي حصلوا عليها خلال نفس فترة الستة أشهر.
وبحسب التقرير النصف سنوي لدائرة الإحصاءات العامة حول صافي فرص العمل المستحدثة، استحوذ القطاع الخاص على 88% من صافي الوظائف المستحدثة، فيما تركزت غالبية الفرص في قطاع التجارة وتوابعها بنسبة 26%، يليه نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12%.
أما من حيث المهن، فقد تصدرت مهن عاملي البيع والخدمات صافي الفرص المستحدثة بواقع 21,134 فرصة، تلتها المهن الاختصاصية التي تشمل المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين بـ8,240 وظيفة.
ويشغل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نموًا بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يعكس قدرة الاقتصاد على توليد فرص تشغيل مستدامة واستيعاب العمالة الوطنية، فيما تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من 2024، ما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية.
وسجل صافي فرص العمل المستحدثة للذكور 41,233 وظيفة بنسبة 85.2% من مجموع صافي فرص العمل، مقابل 7,170 فرصة للإناث بنسبة 14.8%. أما بالنسبة للوظائف المستحدثة لحملة البكالوريوس فأعلى، استحوذت الإناث على نحو ثلث هذه الوظائف بنسبة 33.5%، مما يشير إلى توسع نسبي في فرص التشغيل النوعية.
وبحسب الفئة العمرية، تركزت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة في الفئة العمرية 20–29 عامًا بعدد بلغ 41,752 فرصة بنسبة 86.2%، فيما استحوذت الفئة العمرية 30–39 عامًا على نحو 11% من الفرص.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي متسقًا مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا تدريجيًا من عام 2024 ليصل إلى 2.8% خلال الربع الأخير من عام 2025، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل، لا سيما في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسح فرص العمل المستحدثة مرتين سنويًا على عينة تبلغ نحو 50 ألف أسرة لكل نصف سنة، بإجمالي 100 ألف أسرة سنويًا، موزعة على جميع محافظات المملكة، حيث يُسأل الأفراد عمّا إذا حصلوا على عمل جديد، أو تركوا عملًا، أو غيّروا عملهم خلال فترة المسح.
