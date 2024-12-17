أكثر من 60 % نسبة الإنجاز بمدينة الزرقاء الصناعية

وقال جويعد، ان مشروع مدينة الزرقاء الصناعية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وترجمة عملية لما ورد في خطة التحديث الاقتصادي، وستكون أول مدينة صناعية خضراء ليس على مستوى الأردن فحسب بل على مستوى المنطقة.
وأضاف، إن نسب الإنجاز في تنفيذ المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المحدد للتنفيذ بالتزامن مع خطط ترويجية بدأتها الشركة منتصف هذا العام لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية وفقا للتوجيهات الحكومية الهادفة الى استقطاب الاستثمارات للمدينة والتي ستوفر مئات من فرص العمل لأبناء المحافظة وانعكاسات ذلك على التنمية في محافظة الزرقاء وفق ما حددته رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار جويعد الى حوافز الاستثمار التي منحها مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية ولتشكل النواة الأولى من مستثمري المدينة حيث تتضمن خصومات خاصة على أسعار الأراضي تتراوح بين 20-40 % للمستثمرين لأول 100 دونم من أراض صناعية مطورة.
ولفت الى وجود عدد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة خاصة بعد الإعلان عن الخصومات التي قررتها الشركة ويجري متابعتها حاليا، مشيرا إلى الفعالية التي اقامتها الشركة بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء في منتصف العام الحالي للترويج لهذه الخصومات.
ونوه جويعد إلى حملة ترويجية لمدينة الزرقاء الصناعية نفذتها شركة المدن الصناعية الأردنية العام الحالي وشملت العديد من وسائل الإعلام المختلفة، مبينا أن الشركة وضمن خطتها الترويجية للعام المقبل ستواصل الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية بهدف استقطاب الاستثمارات الصناعية اليها وفقا للتوجهات الحكومية الرامية الى دعم القطاع الصناعي والتنمية في المحافظة.
وتتضمن المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية الأردنية على مساحة 1116 دونما من أصل 2500 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على عدة مراحل، تتضمن إقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، بكلفة اجمالية تصل الى 35 مليون دينار.
ووفقا لدراسات الشركة فإن مدينة الزرقاء الصناعية ستشهد حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجالات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى .
وتقع مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية؛ ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الأردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.
بترا
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