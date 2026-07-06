أكثر من 65 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية

08:55 ص

الوكيل الإخباري- يشارك 65198 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الاثنين، موزعين على 621 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وبحسب الوزارة، فإن الطلبة في فرع الأكاديمي (جيل 2008) يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية (متقدم) عند الساعة 10:00 صباحا.



وكانت الوزارة دعت الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.



وبينت أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعية إلى عدم إحضار هذه الأدوات.



وشددت على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، وقراءة الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة، والتظليل على ورقة الماسح الضوئي حصرا بقلم الرصاص، والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، والأسئلة الإنشائية بقلم الحبر على دفتر الإجابة.



كما دعت إلى الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، مشيرة إلى أن الخروج من غرفة الامتحان يكون فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.





