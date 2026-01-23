الجمعة 2026-01-23 09:14 ص

أكثر من 70 ألف مستخدم فعّلوا هويتهم الرقمية ذاتيا عبر تطبيق "سند"

الجمعة، 23-01-2026 08:49 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن أكثر من 70 ألف مستخدم لتطبيق سند الحكومي فعلوا هويتهم الرقمية مباشرة "ذاتيا"من داخل التطبيق بعد التحديث الأخير عليه.

وأضافت الوزارة بأنه تم تنفيذ أكثر من 30 ألف عملية دفع رقمي بكل سهولة وأمان عبر التطبيق.


وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كشفت في كانون الثاني 2026 خلال مؤتمر صحفي أبرز التحديثات التي أجريت على تطبيق سند.


وشهد التطبيق في بداية إطلاق نسخته المحدثة دخولا متزامنا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، وهو ما تجاوز القدرة الاستيعابية للمنظومة في حينه مما أدى إلى ضغط فني مؤقت على الأنظمة، وتوقفه مؤقتا.


ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.

 
 


