أكثر من 70 ألف مستخدم فعّلوا هويتهم الرقمية ذاتيا عبر تطبيق "سند"

وأضافت الوزارة بأنه تم تنفيذ أكثر من 30 ألف عملية دفع رقمي بكل سهولة وأمان عبر التطبيق.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كشفت في كانون الثاني 2026 خلال مؤتمر صحفي أبرز التحديثات التي أجريت على تطبيق سند.
وشهد التطبيق في بداية إطلاق نسخته المحدثة دخولا متزامنا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، وهو ما تجاوز القدرة الاستيعابية للمنظومة في حينه مما أدى إلى ضغط فني مؤقت على الأنظمة، وتوقفه مؤقتا.
ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
-
هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية
-
تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء
-
إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات
-
إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان
-
بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"
-
مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة
-
العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة