أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد زوار محمية البترا الأثرية منذ يوم الثلاثاء وحتى اليوم الخميس، 8561 زائرًا، وسط حركة سياحية نشطة شهدتها المدينة الوردية خلال عطلة عيد الأضحى.





وبحسب الإحصائيات الرسمية استقبلت المحمية، الثلاثاء 1100 زائر، فيما بلغ عدد الزوار، الأربعاء 2159 زائرا، قبل أن تسجل، الخميس 5302 زائر.



وتوزعت أعداد زوار يوم الخميس بين 859 أجنبيا، و383 عربيا، و699 مقيما، و1389 أردنيا، إضافة إلى 1964 زائرا ضمن برنامج "أردننا جنة".





