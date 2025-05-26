أكثر من 8000 زائر في احتفالية متحف الدبابات الملكي بعيد الاستقلال الـ79

وشهد اليوم الوطني المميز، الذي أقيم في رحاب المتحف، فعاليات عكست الفخر والانتماء والاحتفاء بالتاريخ العسكري الأردني العريق، في تجسيد لعمق العلاقة بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية.
وقدّم المتحف برنامجاً متكاملاً جمع بين التثقيف، والترفيه، والاستعراض العسكري الوطني، وتضمن الاحتفال معرضاً مؤقتاً يوثّق حقبة الاستقلال والتطور العسكري في الأردن، وأنشطة تعليمية وتفاعلية موجهة للأطفال، تهدف لغرس القيم الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ القوات المسلحة الأردنية.
كما قدمت عروضاً عسكرية حيّة بمشاركة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وموسيقات الأمن العام، وفريق المشاة الصامتة / الحرس الملكي الخاص، وفريق القفز الحر/ مظليي مجموعة الملك عبدالله الثاني- القوات الخاصة، فريق التايكواندو / الاتحاد الرياضي العسكري، بالإضافة إلى استعراض حي للدبابات والآليات العسكرية من حقبة الثورة العربية الكبرى والاستقلال إلى جانب عروض الفرسان والهجانة.
كما اشتمل الاحتفال على فقرات فنية وتراثية قدّمها الفنان الأردني سعد أبو تايه وفرقة فرسان البادية الأردنية للفنون والتراث، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.
وقال مدير عام متحف الدبابات الملكي، العميد المتقاعد نارك سجاجة" يأتي احتفالنا بعيد الاستقلال في متحف الدبابات الملكي تجسيداً لرؤيتنا بأن المتحف ليس مجرد مكانٍ لحفظ الإرث العسكري الأردني، بل صرح وطني يهدف الى نقل القيم والمعاني العميقة للاستقلال إلى الأجيال يهدف إلى غرس وتنمية قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن ولمليكه".
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