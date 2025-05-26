أكثر من 8000 زائر في احتفالية متحف الدبابات الملكي بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- احتضن متحف الدبابات الملكي، يوم أمس الأحد، احتفالاً وطنياً كبيراً بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، استقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً تجاوز 8000 زائر من مختلف الفئات العمرية.

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وشهد اليوم الوطني المميز، الذي أقيم في رحاب المتحف، فعاليات عكست الفخر والانتماء والاحتفاء بالتاريخ العسكري الأردني العريق، في تجسيد لعمق العلاقة بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية.



وقدّم المتحف برنامجاً متكاملاً جمع بين التثقيف، والترفيه، والاستعراض العسكري الوطني، وتضمن الاحتفال معرضاً مؤقتاً يوثّق حقبة الاستقلال والتطور العسكري في الأردن، وأنشطة تعليمية وتفاعلية موجهة للأطفال، تهدف لغرس القيم الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ القوات المسلحة الأردنية.



كما قدمت عروضاً عسكرية حيّة بمشاركة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وموسيقات الأمن العام، وفريق المشاة الصامتة / الحرس الملكي الخاص، وفريق القفز الحر/ مظليي مجموعة الملك عبدالله الثاني- القوات الخاصة، فريق التايكواندو / الاتحاد الرياضي العسكري، بالإضافة إلى استعراض حي للدبابات والآليات العسكرية من حقبة الثورة العربية الكبرى والاستقلال إلى جانب عروض الفرسان والهجانة.



كما اشتمل الاحتفال على فقرات فنية وتراثية قدّمها الفنان الأردني سعد أبو تايه وفرقة فرسان البادية الأردنية للفنون والتراث، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.