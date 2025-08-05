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أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"

مدينة البترا
البترا
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام الحالي وحتى 2 آب الحالي 83,295 مشاركًا، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

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وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتًا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى مطلع آب، حيث لم تُسجل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركًا.


كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركًا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركًا، في حين سجل شهر تموز 23,152 مشاركًا، فيما وصل العدد حتى 2 آب الحالي 4,278 .

 
 
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