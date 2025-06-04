أكثر من 880 ألف رأس .. الماعز الأردني يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات

12:56 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي حول الثروة الحيوانية في القطاع غير المنظم (الضأن والماعز) لعام 2024، والذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الماعز بنسبة 4%، مقارنةً بعام 2023. اضافة اعلان





ووفق التقرير، بلغ إجمالي عدد الأغنام (الضأن والماعز) خلال عام 2024 نحو 3.956 مليون رأس، بزيادة نسبتها 1% عن العام السابق. كما أوضحت البيانات أن عدد الضأن ارتفع إلى 3.076 مليون رأس في 2024 مقارنة بـ 3.049 مليون رأس في 2023، بزيادة بلغت 1%.



أما الماعز فقد سجّل زيادة من 850 ألف رأس في 2023 إلى 880 ألف رأس في 2024، أي بنسبة نمو وصلت إلى 4% تقريبًا.



وفيما يتعلق بأعداد المواليد، أظهر التقرير ارتفاعًا نسبته 2%،حيث بلغ العدد نحو 2.376 مليون رأس في عام 2024، مقارنة بـ 2.332 مليون رأس في عام 2023.



وسجّل التقرير أيضًا زيادة لافتة في أعداد الذبحيات من المواليد، إذ بلغت 1.227 مليون رأس في عام 2024، مقارنة بـ 932 ألف رأس في 2023، بزيادة نسبتها 31.5%، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في سوق اللحوم المحلية.



وأكدت دائرة الإحصاءات العامة أنها قامت بتحديث المنهجية المعتمدة في مسح أعداد الثروة الحيوانية في القطاع غير المنظم، بما يتماشى مع مشروع تطوير الحسابات القومية، بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم إحصاءات أكثر دقة وموثوقية.

