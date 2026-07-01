أكيد: 92 إشاعة في حزيران الماضي غالبيتها من منصات التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- أفاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التابع لمعهد الإعلام الأردني والممول من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بأن شهر حزيران الماضي شهد تسجيل 92 إشاعة غالبيتها من منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال المرصد في التقرير الشهري الخاص برصد الإشاعات، إن منصات التواصل الاجتماعي جاءت في المرتبة الأولى من حيث مصدر نشر الإشاعات، ما يعكس استمرار اعتماد مروجي الإشاعات على سرعة انتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية وعدم وجود ضوابط ومعايير صارمة من قبل هذه المنصات على مواجهة نشر الإشاعات ووقف خطاب الكراهية الناجم عنها.



وأشار التقرير الى أن عدد الإشاعات تراجع من 121 إشاعة في شهر أيار إلى 92 إشاعة في حزيران، بنسبة نحو 24 بالمئة، إلا أن هذا التراجع ترافق مع تحول في طبيعة الإشاعات من التركيز على القضايا السياسية والإقليمية إلى الشأن المحلي، لاسيما مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس العالم 2026.



وقال إن شائعات الشأن العام تصدرت قائمة الإشاعات بواقع 21 إشاعة بنسبة بلغت 22.83 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، تلاه المجال السياسي والاجتماعي بواقع 20 إشاعة لكل منهما بنسبة 21.74 بالمئة، ثم الاقتصادي بواقع 17 إشاعة بنسبة 18.48بالمئة، فيما سجل المجال الصحي 9 إشاعات بنسبة 9.78 بالمئة، بينما جاء المجال الأمني في المرتبة الأخيرة بواقع 5 إشاعات بنسبة 5.43 بالمئة.



وأوضح التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تصدرت المشهد بواقع 68 إشاعة، بنسبة 73.91 بالمئة من إجمالي الإشاعات، مقابل 24 إشاعة تداولتها وسائل الإعلام المختلفة بنسبة 26.09 بالمئة.



وأضاف إن نتائج رصد شهر حزيران أظهرت أن 76 إشاعة كانت ذات مصدر داخلي بنسبة 82.61 بالمئة من إجمالي الإشاعات، مقابل 16 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 17.39بالمئة.



وأشار المرصد إلى أن الإشاعة ارتبطت بشكل متزايد مع الأحداث ذات الاهتمام الجماهيري ولم تعد تقتصر على الملفات السياسية بل امتدت إلى الرياضة والخدمات العامة والصحة.



ورصد "أكيد" 47 بيانا رسميا خلال شهر حزيران الماضي، شملت مؤسسات حكومية وهيئات رسمية ونقابات وجمعيات واتحادات، ما يعكس استمرار الاستجابة المؤسسية لمواجهة المعلومات المضللة والحد من انتشارها.



يذكر أن "أكيد" ينشر التقارير الدورية التي تتضمن رصدا يوميا وشهريا وسنويا للإشاعات والتحقق من المعلومات المضللة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام.





