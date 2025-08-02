أكيد: 95 إشاعة في تموز

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الوكيل الإخباري- سجّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 95 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين خلال تموز الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم السبت، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها في تموز بلغ 13 إشاعة من أصل 95، مسجلة بذلك تراجعًا بمقدار 5 إشاعات مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال حزيران الفائت، والتي بلغت 18 إشاعة.



وقفزت الإشاعات السياسية من المرتبة الرابعة في حزيران الماضي إلى المرتبة الأولى في تموز، مسجلة 43 إشاعة بنسبة 45.2%، بزيادة مقدارها 29 إشاعة عن الشهر الفائت، فيما حافظت إشاعات المجال الاقتصادي على المرتبة الثانية، بزيادة مقدارها 7 إشاعات مقارنة بمثيلاتها في حزيران، مسجلة 23 إشاعة أو ما نسبته 24.2%.



وقفز الإعلام بمقدار الضعف في نسبة إطلاق الإشاعات، حيث سُجِّلت في تموز 12 إشاعة انطلقت من وسائل الإعلام، بنسبة 13%، فيما انطلقت 6 إشاعات من وسائل الإعلام في حزيران الماضي.



وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال، تبوأت الإشاعات السياسية المرتبة الأولى في تموز بـ 43 إشاعة، تلتها الإشاعات الاقتصادية بـ 23 إشاعة، ثم الأمنية بـ 16 إشاعة بنسبة 17%، تلتها إشاعات الشأن العام بـ 6 إشاعات بنسبة 6.3%، ثم الإشاعات الاجتماعية بـ 5 إشاعات بنسبة 5.3%، في حين احتلت الإشاعات الصحية المرتبة السادسة والأخيرة بإشاعتين بنسبة 2%.