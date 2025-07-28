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ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرًا جويًا" إنسانيًا مع قطاع غزة عبر الأردن

ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرًا جويًا" إنسانيًا مع قطاع غزة عبر الأردن
ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرًا جويًا" إنسانيًا مع قطاع غزة عبر الأردن
 
الإثنين، 28-07-2025 07:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، أن بلاده ستُقيم مع الأردن "جسرًا جويًا للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية، بحسب الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وقال المستشار، خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضًا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".
 
 
gnews

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