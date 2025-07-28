ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرًا جويًا" إنسانيًا مع قطاع غزة عبر الأردن

وقال المستشار، خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضًا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".
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