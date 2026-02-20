"أماسي رمضان" تُشعل دفءَ الروح في عمّان

وانطلقت في قلب عمان اليوم الجمعة فعاليات "أماسي رمضان المبارك" بمشاركة شعببةً واسعةً وبحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ومدير مهرجان جرش ايمن سماوي، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المجتمعية والفنية والثقافية
وعلت الأصوات بالأناشيد، إذ اعتلت الفرقة المصرية المسرح، وقدّمت عرضًا روحانيًا مزج بين الإنشاد والابتهال، مستحضرة قدسية رمضان وما يحمله من قيم السكينة والتقوى، وبدت القاعة وكأنها تتنفس مع كل نغمة، فيما وجّهت الأناشيد رسائلها الهادئة إلى الحضور، داعيةً إلى اغتنام أيام الشهر في الصلاة والصدقة وقيام الليل، ومؤكدةً معاني التكافل والتعاضد، ومستحضرةً سيرة النبي الكريم في مدائح نبوية عذبة.
وكانت الأمسية أكثر من عرضٍ فني؛ كانت إعلانًا لبداية موسمٍ رمضاني حافل، فقد شكّلت هذه الليلة الإطلاق الرسمي لسلسلة من الفعاليات الفنية والتراثية التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف محافظات المملكة، لتمنح العائلات الأردنية فسحةً من الفرح الروحي، حيث تمتزج الألحان بالإيمان، والتراث بالبهجة.
وفي محطات لاحقة من البرنامج، ستتوزع الأمسيات على المراكز الثقافية في المحافظات، بمشاركة فرق أردنية وعربية من مصر وسوريا، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.
وكان الأداء الروحاني، أضفى على أول أيام رمضان نكهةً خاصة، وجعل المدائح النبوية جسرًا يعبر به الجمهور إلى أجواء الصفاء والطمأنينة.
وهكذا، تمضي أمسيات رمضان لتؤكد أن الثقافة، حين تتكئ على الروح، تصبح لغةً جامعة، تُعيد للأيام معناها، وللشهر الفضيل البهاء.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد
-
المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا
-
وزارة الثقافة تواصل أمسياتها الرمضانية في الكرك
-
بلدية الجنيد في عجلون.. مطالبات بتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات
-
الصفدي يزور فنزويلا ويجري مباحثات حول فرص زيادة التعاون
-
انطلاق فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في الطفيلة
-
الاستهلاكية المدنية تعلن وصول الزيت التونسي وبدء بيعه اعتبارا من السبت