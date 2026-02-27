"أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

وقرأت الشاعرة عبدالهادي قصائد؛ العمودية الوجدانية المحملة بالترميز العالي "ورثت الضوء عن مصباح جدي"، والعمودية "تخيلت صمتك في لحظة الغار" المحملة بمضامين دينية .
كما قرأت قصائد؛ العمودية الوجدانية "المجاز الذبيح" والعمودية المحملة بالرمزية والوجدانيات "سمرقند" لتختتم قرآءاتها الشعرية بقصيدة عاطفية من شعر التفعيلة "أفكر فيك".
