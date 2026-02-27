"أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

الوكيل الإخباري- واصل برنامج "أماسي رمضان" الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون فعالياته في أسبوعها الثاني، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

واستهلت فعاليات اليوم بفقرتها الرئيسة الأولى والتي تمثلت بأمسية شعرية تنوعت فيها الأساليب الشعرية وشارك فيها الشاعران الدكتورة إيمان عبدالهادي وتيسير الشماسين وقدمها الشاعر الدكتور علي الشوابكة.



وقرأت الشاعرة عبدالهادي قصائد؛ العمودية الوجدانية المحملة بالترميز العالي "ورثت الضوء عن مصباح جدي"، والعمودية "تخيلت صمتك في لحظة الغار" المحملة بمضامين دينية .