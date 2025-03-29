أماكن تحري الهلال.. أيها سيكشف عن موعد العيد في الأردن؟

وكانت دعت دائرة الإفتاء العام الأردنية المواطنين إلى تحري الهلال والإبلاغ عن رؤيته في حال رصده بأي منطقة من مناطق الأردن، وذلك من خلال مديريات الإفتاء في كافة مناطق المملكة.
وسيتم التحري الرئيسي في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال في منطقة دابوق، على أن يجري الرصد أيضا من خلال مرصد جبل أم الدامي في وادي رم، بالإضافة إلى مرصد مدرسة "كينجز أكاديمي" ومرصد مراغة في جامعة آل البيت، والمراصد الموزعة في باقي مناطق المملكة بما فيها مناطق شمال ووسط المملكة، مع توافر تلسكوبات حديثة ومتطورة لرصد الهلال بدقة.
يشار إلى أنه بحسب الحسابات الفلكية فإن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن.
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