أمام الملك.. الزيود يؤدي اليمين القانونية محافظا للطفيلة

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، عمر الزيود بمناسبة تعيينه محافظا للطفيلة.

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