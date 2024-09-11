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أمام الملك.. الزيود يؤدي اليمين القانونية محافظا للطفيلة

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الأربعاء، 11-09-2024 03:07 م

الوكيل الإخباري-   أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، عمر الزيود بمناسبة تعيينه محافظا للطفيلة.

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وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.

 
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