أمانة عمان: أعمال تعبيد بالخلطة الاسفلتية في شارع الملكة زين الشرف الليلة

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة سليمان الشمري إن أعمال التعبيد ستشمل المقطع الواقع بين تقاطع شارع الملكة عالية وشارع الملكة زين الشرف باتجاه إشارة السفارة الأميركية.
وأشار الشمري إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال التعبيد بالتعاون مع إدارة السير؛ لتنظيم حركة المرور وضمان انسيابية السير أثناء تنفيذ الأعمال.
وتهيب أمانة عمان بالسائقين سالكي شارع الملكة زين الشرف توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال السير وكوادر الأمانة الميدانية، حفاظاً على سلامة الجميع وتمكين الفرق الفنية من إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة.
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