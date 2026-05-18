أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى بأنها ستقوم بتنفيذ حملة شاملة ومكثفة لتعبيد عدد كبير من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية الحيوية في مختلف مناطق العاصمة عمّان، والمقرر المباشرة بتنفيذها خلال الأسابيع القادمة بعد أن تم طرح عطاءين هندسيين بقيمة إجمالية بلغت 7 مليون دينار.





وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، المهندس سليمان الشمري، أن خطة التنفيذ اعتمدت على توزيع المسارات الهندسية والزمنية بدقة؛ حيث خُصص العطاء الأول ليشمل الأحياء السكنية الداخلية لتنفيذ أعمال التعبيد فيها خلال "الفترة النهارية"، في حين خُصص العطاء الثاني للشوارع الحيوية والرئيسية ليتم العمل عليها خلال "الفترة الليلية" تفاديًا لإحداث أي اختناقات مرورية في ساعات الذروة.



ودعت أمانة عمّان المواطنين ومرتادي الطرق إلى التعاون مع الكوادر الفنية والميدانية التي ستعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال المشمولة بالعطاءين وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن خطة زمنية قياسية.



وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.





