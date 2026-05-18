الإثنين 2026-05-18 10:46 ص

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار
أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار
 
الإثنين، 18-05-2026 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى بأنها ستقوم بتنفيذ حملة شاملة ومكثفة لتعبيد عدد كبير من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية الحيوية في مختلف مناطق العاصمة عمّان، والمقرر المباشرة بتنفيذها خلال الأسابيع القادمة بعد أن تم طرح عطاءين هندسيين بقيمة إجمالية بلغت 7 مليون دينار.اضافة اعلان


وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، المهندس سليمان الشمري، أن خطة التنفيذ اعتمدت على توزيع المسارات الهندسية والزمنية بدقة؛ حيث خُصص العطاء الأول ليشمل الأحياء السكنية الداخلية لتنفيذ أعمال التعبيد فيها خلال "الفترة النهارية"، في حين خُصص العطاء الثاني للشوارع الحيوية والرئيسية ليتم العمل عليها خلال "الفترة الليلية" تفاديًا لإحداث أي اختناقات مرورية في ساعات الذروة.

ودعت أمانة عمّان المواطنين ومرتادي الطرق إلى التعاون مع الكوادر الفنية والميدانية التي ستعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال المشمولة بالعطاءين وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن خطة زمنية قياسية.

وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

طب وصحة دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

ب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تفتتح الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

طب وصحة نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

أخبار محلية أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

ل

أخبار محلية محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه

الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة

رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل

أخبار محلية رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 