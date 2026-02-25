أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة

12:36 م

أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم نتائج مجموعة من الدراسات الوطنية الحديثة التي نفذتها وحدة الدراسات والبحوث؛ بهدف تقييم المناهج الدراسية وقياس أثرها في تعلّم الطلبة في المدارس الأردنية، وتحليل محتوى الكتب في ضوء أطر ومعايير التقييمات الدولية مثل Programme for International Student Assessment (PISA) وTrends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)، بما يعزز جودة التعليم ويحسّن نواتج التعلّم.





وشملت الدراسات قياس مدى توافق محتوى كتب العلوم للصفين التاسع والعاشر مع ما تقيسه دراسة PISA، إضافة إلى تحليل هرمي متعدد المستويات لمحددات تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الثامن في الأردن في ضوء نتائج TIMSS 2023، فضلًا عن دراسة أثر المناهج المطوّرة في اللغتين العربية والإنجليزية في تنمية المهارات اللغوية والتفكير الناقد والإبداعي وحلّ المشكلات.



وأظهرت نتائج الدراسات المتعلقة بكتب العلوم أن المناهج الحالية تسهم في بناء فهم جيد للمفاهيم والظواهر العلمية لدى الطلبة، بما يشكل أساسًا مهمًا لبناء المعرفة العلمية. وفي المقابل، أشارت النتائج إلى ضرورة تعزيز مهارات تحليل البيانات وتفسيرها، وربط المعرفة العلمية بالحياة اليومية لتمكين الطلبة من توظيف ما يتعلمونه في مواقف تطبيقية.



كما كشفت دراسة تحصيل الرياضيات، استنادًا إلى نتائج TIMSS 2023، أن البيئة المدرسية تلعب دورًا محوريًا في مستوى أداء الطلبة، وأن ثقتهم بأنفسهم في مادة الرياضيات، وانتظامهم في الحضور، ووجود بيئة تعليمية داعمة، عوامل تسهم في رفع التحصيل الدراسي.



وفيما يتعلق بالمناهج المطوّرة في اللغتين العربية والإنجليزية، بينت النتائج أن منهاج اللغة الإنجليزية أسهم إيجابًا في تنمية المهارات اللغوية وتعزيز مهارات التفكير، خاصة لدى طلبة الصف التاسع، في حين أشارت إلى حاجة منهاج اللغة العربية إلى مزيد من الدعم على مستوى التطبيق داخل الغرفة الصفية، من خلال تعزيز تدريب المعلمين وتفعيل الأنشطة التعليمية وتطوير أدوات التقويم المرتبطة بالأداء.



وأكد المركز أن الهدف من هذه الدراسات يتمثل في دعم تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم، بما يزوّد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لحياتهم اليومية ومستقبلهم الدراسي والمهني.





