أمانة عمّان: إغلاق جزئي لنفق الشميساني لتركيب وحدات إنارة ذكية (LED)

وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي بهدف تحسين مستوى الإضاءة ورفع معايير السلامة المرورية داخل النفق، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة الإنارة في المرافق الحيوية بالعاصمة.
وأكدت أن الإغلاق سيكون يوميا، اعتبارا من الليلة، من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا طوال فترة تنفيذ الأعمال، على أن يتم تحويل حركة السير إلى الطرق البديلة وفق الخطة المرورية المعتمدة وبالتنسيق مع إدارة السير.
وأهابت أمانة عمّان الكبرى بمستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص الإرشادية والتعليمات المرورية في موقع العمل، حفاظا على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.
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