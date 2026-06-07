أمانة عمّان: إغلاق جزئي لنفق الشميساني لتركيب وحدات إنارة ذكية (LED)

الوكيل الإخباري- تعتزم أمانة عمّان الكبرى، إغلاق نفق الشميساني أمام حركة السير القادمة من ميدان الملك طلال (الدوار الثالث) باتجاه ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية)، لغايات تأهيل وتحديث إنارة النفق من خلال تركيب وحدات إنارة ذكية موفرة للطاقة بتقنية (LED).

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وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي بهدف تحسين مستوى الإضاءة ورفع معايير السلامة المرورية داخل النفق، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة الإنارة في المرافق الحيوية بالعاصمة.



وأكدت أن الإغلاق سيكون يوميا، اعتبارا من الليلة، من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا طوال فترة تنفيذ الأعمال، على أن يتم تحويل حركة السير إلى الطرق البديلة وفق الخطة المرورية المعتمدة وبالتنسيق مع إدارة السير.