الأربعاء 2026-02-18 07:30 م

أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الأربعاء، 18-02-2026 06:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان، مساء الأربعاء، إيقاف خدمة الاستعلام ودفع مخالفات المركبات لمدة ساعتين من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى الثامنة لغايات تطبيق قرار رئاسة الوزراء.

وأكدت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، لمن يدفع المخالفات المستحقة عليه خلال 60 يوما.

 
 


