أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء

وأكدت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، لمن يدفع المخالفات المستحقة عليه خلال 60 يوما.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي
-
تعميم بقبول وتسجيل طلبة الدورة التكميلية المدعوون لخدمة العلم
-
الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط
-
وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين
-
الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر
-
"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية
-
الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان
-
العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند