أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان، مساء الأربعاء، إيقاف خدمة الاستعلام ودفع مخالفات المركبات لمدة ساعتين من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى الثامنة لغايات تطبيق قرار رئاسة الوزراء.

