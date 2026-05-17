أمانة عمّان: اشتراط ترخيص الشركات والأرض لتقديم خدمة الفاليه

الوكيل الإخباري- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، محمد الفاعوري، الأحد، إنه تم البدء باستقبال طلبات تقديم اصطفاف المركبات إلكترونيا عبر موقع الأمانة ضمن الخدمات الإلكترونية.

وأوضح الفاعوري أن من بيّن الشروط الأساسية لتقديم الطلب تتمثل في أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وحاصلة على ترخيص مهني، إضافة إلى أن تكون قطعة الأرض المخصصة لركن المركبات مرخصة إنشائيا ومهنيا.