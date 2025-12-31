أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

01:25 م

الوكيل الإخباري- جددت أمانة عمّان الكبرى دعوتها للمواطنين والمكلفين للاستفادة من حزمة الإعفاءات والحوافز التشجيعية التي تهدف إلى تسوية الذمم المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام 2025، وذلك في إطار سياسة الأمانة الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي.





وأوضحت الأمانة أن الحوافز تشمل إعفاءً بنسبة 100% من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف عن السنوات السابقة، شريطة تسديد كامل الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية دوام الأربعاء 31 ديسمبر 2025.



كما أضافت أن القرارات تشمل أيضًا خصمًا بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات، وخصمًا بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي للسنة الحالية والسنوات السابقة، شريطة تسديد المبالغ بالكامل قبل نهاية العام.



وبيّنت الأمانة أنه سيتم منح استفادة بأثر رجعي للمكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي بين 1 يناير 2025 وتاريخ صدور القرار، حيث سيتم ترصيد الخصم المستحق لهم للعام المقبل مع إضافة الحسم التشجيعي.



كما أشارت إلى أنه سيتم منح خصم بنسبة 25% على أثمان فضلات الطرق مع إمكانية التقسيط حتى نهاية عام 2025، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 25% من الأجور المترتبة على مستأجري العقارات والأبنية المملوكة لأمانة عمّان إذا تم تسديدها قبل 31 ديسمبر 2025.



ودعت أمانة عمّان المواطنين إلى الاستفادة من هذه الحوافز ضمن المدد الزمنية المحددة، مشددة على حرصها في تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات بما يخدم المصلحة العامة.

