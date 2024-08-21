أمانة عمان: الأربعاء المقبل آخر موعد للتقدم لجائزة حبيب الزيودي للشعر

ودعت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين بالمشاركة تسليمها المشاركات شخصياً إلى دائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري رأس العين.
وتتوزع الجائزة إلى عدة فروع، 3 منها مخصصة للأردنيين، أولها: "أفضل ديوان شعري"، على أن يكون الديوان صدر بين عامي 2020 – 2024، وأن يكون منشوراً، وتخصص لهذا الفرع ثلاث جوائز متساوية لكل ديوان وقيمة كل واحدة منها ألف دينار.
أما الفرع الثاني، "أفضل قصيدة فصيحة"، على ألا يزيد عمر المشارك على 40 عاما، وتخصص لهذا الفرع ثلاث جوائز نقدية، الأولى بقيمة ألف دينار، والثانية بقيمة 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.
ويخصص الفرع الثالث من الجائزة، لـ"أفضل قصيدة نبطية"، للأردنيين أيضا، ولها 3 جوائز نقدية، الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.
وخصصت الجائزة، فرعا للشعراء العرب المقيمين في الأردن، للتنافس على "جائزة أفضل قصيدة"، وقيمتها ألف دينار.
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