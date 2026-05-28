أمانة عمّان: الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان، عبد المجيد العداون، إن كوادر الأمانة تعمل حاليًا على تنظيف مخلفات الأضاحي وتعقيم أماكن حظائر المواشي المخصصة لذبح الأضاحي.





وأضاف العداون، الخميس، أن الأمانة تواصل مهامها في الكشف على مواقع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وكانت أمانة عمّان أعلنت أنها أنهت تجهيز أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي موزعة على 24 موقعًا داخل العاصمة، ضمن ترتيبات تنظيمية وصحية استعدادًا للموسم.



وأكدت الأمانة أن مواقع البيع تخضع لرقابة بيطرية وصحية مباشرة، تشمل فحص الأضاحي والتأكد من مطابقتها للشروط المعتمدة.



من جهتها، أكدت وزارة الزراعة توفر نحو نصف مليون رأس من الأضاحي البلدية، إلى جانب استيراد ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام من أكثر من 21 منشأ، بينها رومانيا وأستراليا وأوكرانيا وسوريا.



وقدّرت الوزارة عدد الأضاحي التي ستُذبح خلال أيام العيد بما يتراوح بين 120 و150 ألف رأس، مما يعكس، بحسب الوزارة، وفرة في المعروض واستقرارًا في الإمدادات رغم استمرار الضغوط السعرية.





