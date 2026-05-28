الخميس 2026-05-28 03:14 م

أمانة عمّان: الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

أمانة عمّان لـ"المملكة": الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد
ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 02:01 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان، عبد المجيد العداون، إن كوادر الأمانة تعمل حاليًا على تنظيف مخلفات الأضاحي وتعقيم أماكن حظائر المواشي المخصصة لذبح الأضاحي.اضافة اعلان


وأضاف العداون، الخميس، أن الأمانة تواصل مهامها في الكشف على مواقع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت أمانة عمّان أعلنت أنها أنهت تجهيز أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي موزعة على 24 موقعًا داخل العاصمة، ضمن ترتيبات تنظيمية وصحية استعدادًا للموسم.

وأكدت الأمانة أن مواقع البيع تخضع لرقابة بيطرية وصحية مباشرة، تشمل فحص الأضاحي والتأكد من مطابقتها للشروط المعتمدة.

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة توفر نحو نصف مليون رأس من الأضاحي البلدية، إلى جانب استيراد ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام من أكثر من 21 منشأ، بينها رومانيا وأستراليا وأوكرانيا وسوريا.

وقدّرت الوزارة عدد الأضاحي التي ستُذبح خلال أيام العيد بما يتراوح بين 120 و150 ألف رأس، مما يعكس، بحسب الوزارة، وفرة في المعروض واستقرارًا في الإمدادات رغم استمرار الضغوط السعرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بعد نفي ترامب تقريرا عن اتفاق

جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

عربي ودولي جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

أمانة عمّان لـ"المملكة": الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

أخبار محلية أمانة عمّان: الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

البنك الدولي: 75% نسبة استمرار مستفيدي البرنامج الوطني للتشغيل في سوق العمل

اقتصاد محلي البنك الدولي: 75% نسبة استمرار مستفيدي البرنامج الوطني للتشغيل في سوق العمل

مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

تكنولوجيا مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً

عربي ودولي وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً



 
 






الأكثر مشاهدة

 