أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم، عن صدور نظام الموارد البشرية الجديد الخاص بها، والذي يأتي استجابةً لخطط التحديث الإداري في الأمانة، وبما يتلاءم مع منظومة تطوير القطاع العام التي تعتمدها المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف مؤسساتها.





ويهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد البشرية في الأمانة بطريقة عصرية تتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية، مع التأكيد على ترسيخ مبادئ الكفاءة، وتكافؤ الفرص، واحترام المؤهل العلمي، والخبرات المتراكمة لدى الموظفين.



وأكدت أمانة عمّان أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في الإدارة المؤسسية، ويضع إطارًا واضحًا لإدارة المسار الوظيفي، وتقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، بما ينسجم مع نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية للقطاع العام.



وأوضحت أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، وضبط عمليات التعيين والترقية، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين عبر تمكين الموظف وتطوير قدراته، ضمن منهجية مبنية على الجدارة والشفافية.



وأكدت الأمانة على أن اعتماد هذا النظام يأتي ضمن التزامها بمواكبة رؤية التحديث الاقتصادي والإداري التي تسير عليها الدولة، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الفاعلية المؤسسية ورفع مستوى الانضباط الوظيفي، وتطوير آليات التحفيز، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.



وستبدأ الأمانة فورًا بتنفيذ خطط تدريبية مكثّفة لتعريف الموظفين بمضامين النظام الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.



ويُشار إلى أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير رأس المال البشري في الأمانة، وتعزيز قدرة الجهاز البلدي على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومعايير الإدارة الحديثة.

