أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم عند طلب إصدار إذن إشغال

الوكيل الإخباري- أوضحت أمانة عمّان الكبرى أن التعليمات المتعلقة بمواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تشمل أيضًا الأبنية القائمة، وليس فقط الأبنية الجديدة وقيد الإنشاء.

اضافة اعلان