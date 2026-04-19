أمانة عمّان: المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران

الوكيل الإخباري- تبدأ أمانة عمّان الكبرى المرحلة الثانية من مشروع تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، بعد شهر حزيران المقبل، وفقًا لمدير دائرة عمليات المرور شادي الروابدة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ بعد شهر حزيران، عبر تركيب كاميرات حديثة ومتطورة ترصد تغيير المسرب على الشوارع والمحاور الرئيسة، إضافة إلى ضبط مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، والوقوف أو التوقف في الأماكن غير المخصصة، وفق ما أوردته قناة المملكة.