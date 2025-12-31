الأربعاء 2025-12-31 02:12 م

أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025

عملت مديرية الزراعة والحراج في أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2025 على تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات، و ذلك ضمن سلسلة انجازاتها لتطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز الخدمات البيئية في مختلف مناطق العاص
حديقة تابعة لأمانة عمان الكبرى
الأربعاء، 31-12-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-   عملت مديرية الزراعة والحراج في أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2025 على تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات، و ذلك ضمن سلسلة انجازاتها  لتطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز الخدمات البيئية في مختلف مناطق العاصمة.اضافة اعلان


كما قامت بإنشاء حديقة جديدة في منطقة  الشميساني، و متنزه في منطقة أحد، ليكون متنفساً يخدم أهالي المنطقة  من خلال توفير مساحات آمنة للمواطنين لقضاء أوقات الفراغ وممارسة الأنشطة الترفيهية.

وعملت على زيادة حملات التشجير والتوسع في الرقعة الخضراء من خلال زراعة 1500 دونم وبواقع 120000 غرسة في مختلف مناطق العاصمة عمان لمواجهة التحديات المناخية وتحسين المظهر الجمالي.

وتعاملت مع 4100 شكوى إلكترونية تتعلق بخدمة تقليم الأشجار سواء كانت تؤثر على السلامة العامة أو شبكة الكهرباء لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على ديمومة الخدمات الحيوية في العاصمة
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

بر

فن ومشاهير عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

أخبار الشركات سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

بلى

فن ومشاهير بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

52

فن ومشاهير بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

الى

فن ومشاهير صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية



 






الأكثر مشاهدة