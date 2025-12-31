أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025

01:07 م

الوكيل الإخباري- عملت مديرية الزراعة والحراج في أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2025 على تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات، و ذلك ضمن سلسلة انجازاتها لتطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز الخدمات البيئية في مختلف مناطق العاصمة. اضافة اعلان





كما قامت بإنشاء حديقة جديدة في منطقة الشميساني، و متنزه في منطقة أحد، ليكون متنفساً يخدم أهالي المنطقة من خلال توفير مساحات آمنة للمواطنين لقضاء أوقات الفراغ وممارسة الأنشطة الترفيهية.



وعملت على زيادة حملات التشجير والتوسع في الرقعة الخضراء من خلال زراعة 1500 دونم وبواقع 120000 غرسة في مختلف مناطق العاصمة عمان لمواجهة التحديات المناخية وتحسين المظهر الجمالي.



وتعاملت مع 4100 شكوى إلكترونية تتعلق بخدمة تقليم الأشجار سواء كانت تؤثر على السلامة العامة أو شبكة الكهرباء لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على ديمومة الخدمات الحيوية في العاصمة

