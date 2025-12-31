أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025

كما قامت بإنشاء حديقة جديدة في منطقة الشميساني، و متنزه في منطقة أحد، ليكون متنفساً يخدم أهالي المنطقة من خلال توفير مساحات آمنة للمواطنين لقضاء أوقات الفراغ وممارسة الأنشطة الترفيهية.
وعملت على زيادة حملات التشجير والتوسع في الرقعة الخضراء من خلال زراعة 1500 دونم وبواقع 120000 غرسة في مختلف مناطق العاصمة عمان لمواجهة التحديات المناخية وتحسين المظهر الجمالي.
وتعاملت مع 4100 شكوى إلكترونية تتعلق بخدمة تقليم الأشجار سواء كانت تؤثر على السلامة العامة أو شبكة الكهرباء لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على ديمومة الخدمات الحيوية في العاصمة
